Informations pratiques

Loupian

EXPOSITION ISSANKA COULEURS 2017-2026

Place Charles de Gaulle Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-10

Madeleine Molinier Sergio est une artiste dont le parcours est marqué par une profonde sensibilité et un attachement à l’expression picturale. Au fil des années, elle a développé un univers personnel où la couleur, la lumière et les émotions occupent une place centrale. Son travail traduit une recherche constante d’harmonie et une volonté de partager un regard authentique sur le monde qui l’entoure.

Cette exposition retrace les grandes étapes de son parcours et met en lumière la diversité de ses créations. Elle est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir le travail de Madeleine Molinier Sergio et de s’immerger dans un univers artistique riche en expression et en inspiration.

Vernissage le Mercredi 9 Septembre à 18h30. .

Place Charles de Gaulle Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

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English :

L’événement EXPOSITION ISSANKA COULEURS 2017-2026 Loupian a été mis à jour le 2026-07-28 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau