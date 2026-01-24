Musée L’Abbaye À la recherche des lapins de Pâques Place de l’Hotel de Ville Mauléon

Musée L’Abbaye À la recherche des lapins de Pâques

Pour Pâques, l’Abbaye reçoit sa traditionnelle livraison d’œufs. À vous de trouver les lapins cachés de la cave du musée à la médiathèque pour vous régaler d’œufs en chocolat.

Avec la complicité des Bibliothèques du Bocage Bressuirais

Tout public, sur réservation: musees@agglo2b.fr .

