Musée L’Abbaye Atelier Fabrique ton cadran solaire Place de l’Hotel de Ville Mauléon

Musée L’Abbaye Atelier Fabrique ton cadran solaire

Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-15

Découvre le fonctionnement du cadran solaire et réalise le tien en le décorant selon ton imagination.

À partir de 8 ans, sur réservation. .

Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr

