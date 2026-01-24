Musée L’Abbaye Atelier Fabrique ton cadran solaire Place de l’Hotel de Ville Mauléon
Musée L’Abbaye Atelier Fabrique ton cadran solaire Place de l’Hotel de Ville Mauléon mercredi 8 avril 2026.
Musée L’Abbaye Atelier Fabrique ton cadran solaire
Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-15
Découvre le fonctionnement du cadran solaire et réalise le tien en le décorant selon ton imagination.
À partir de 8 ans, sur réservation. .
Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Musée L’Abbaye Atelier Fabrique ton cadran solaire
L’événement Musée L’Abbaye Atelier Fabrique ton cadran solaire Mauléon a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Bocage Bressuirais