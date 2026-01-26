Musée L’Abbaye Atelier Ma rivière en papier Place de l’Hotel de Ville Mauléon

Musée L’Abbaye Atelier Ma rivière en papier

Atelier: Ma rivière en papier.

Pars à la rencontre des animaux de la rivière, puis imagine ta propre rivière en papier en jouant avec les formes et les textures.

À partir de 6 ans, sur réservation. .

Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr

