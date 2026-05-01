Saint-Loup-Lamairé

Musée numérique

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-13

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Accessible à tous et gratuit, la Micro-Folie vous invite à explorer les oeuvres de manière ludique grâce à nos tablettes tactiles et à l’écran géant. Zoomez dans les détails, laissez vous surprendre et relevez nos petits défis d’observation au fil de votre parcours ! Mercredi 13 mai 14 h 17 h, vendredi 15, 22 et 29 mai 14 h -1 7h, samedis 16, 23 et 30 mai de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Rendez-vous à la Micro-Folie, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. Inscription au 05 86 30 10 61 ou sur micro-folie@saint-loup-lamaire.fr. .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

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English : Musée numérique

L’événement Musée numérique Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-05-07 par CC Airvaudais Val du Thouet