Saint-Loup-Lamairé

Voyages dans les oeuvres avec défi animaux

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Mercredi 13 mai voyage dans les oeuvres avec défi animaux entre 14 h et 17h. Une invitation à explorer les œuvres de manière ludique grâce à nos tablettes tactiles et à l’écran géant. Zoomez dans les détails, laissez-vous surprendre… et relevez nos petits défis d’observation au fil de votre parcours ! Rendez-vous à la Micro-Folie, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. Inscription au 05 86 30 10 61 ou sur micro-folie@saint-loup-lamaire.fr. .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Voyages dans les oeuvres avec défi animaux

L’événement Voyages dans les oeuvres avec défi animaux Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Airvaudais Val du Thouet