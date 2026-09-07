Musée Outils et Traditions – Découverte des savoir-faire oubliés, Musée Outils et Traditions, Saint-Aignan-Grandlieu

Informations pratiques

Musée Outils et Traditions – Découverte des savoir-faire oubliés Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée Outils et Traditions Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir les gestes et les métiers d’autrefois !

Poussez les portes du musée Outils et Traditions et découvrez une collection d’outils, de machines et d’objets anciens restaurés avec passion par les bénévoles de l’association.

Toute la journée, assistez à la mise en fonctionnement d’une authentique machine à sabots et découvrez comment était fabriqué ce métier autrefois indispensable. Une démonstration vivante pour comprendre un savoir-faire aujourd’hui disparu et échanger avec ceux qui font vivre cette mémoire.

Un livret-jeux permettra aux enfants de découvrir le musée tout en s’amusant (à partir de 6 ans).

Musée Outils et Traditions 28 bis rue des frères rousseau Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez découvrir les gestes et les métiers d’autrefois !

©mairie