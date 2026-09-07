Musée Outils et Traditions – Découverte des savoir-faire oubliés, Musée Outils et Traditions, Saint-Aignan-Grandlieu
dimanche 20 septembre 2026 · Musée Outils et Traditions · Saint-Aignan-Grandlieu
Informations pratiques
Musée Outils et Traditions – Découverte des savoir-faire oubliés Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée Outils et Traditions Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir les gestes et les métiers d’autrefois !
Poussez les portes du musée Outils et Traditions et découvrez une collection d’outils, de machines et d’objets anciens restaurés avec passion par les bénévoles de l’association.
Toute la journée, assistez à la mise en fonctionnement d’une authentique machine à sabots et découvrez comment était fabriqué ce métier autrefois indispensable. Une démonstration vivante pour comprendre un savoir-faire aujourd’hui disparu et échanger avec ceux qui font vivre cette mémoire.
Un livret-jeux permettra aux enfants de découvrir le musée tout en s’amusant (à partir de 6 ans).
Musée Outils et Traditions 28 bis rue des frères rousseau Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez découvrir les gestes et les métiers d’autrefois !
©mairie
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