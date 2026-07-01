Musée Philo, Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer, Saint-Quentin

Informations pratiques

Musée Philo Samedi 19 septembre, 10h30 Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Inspiré du concept du « café philo », le « musée philo », propose, une fois par semestre, un moment privilégié d’échange et de réflexion. Chaque rencontre s’articule autour d’un thème en lien avec l’actualité, le lieu et/ou les collections et invite les participants à partager leurs idées dans une atmosphère conviviale et ouverte au dialogue. Pour cette nouvelle édition, nous vous convions à nous rejoindre pour réfléchir ensemble sur le thème des Journées Européennes du Patrimoine : « Patrimoine en danger » et partager le verre de l’amitié.

Une rencontre placée sous le signe de la curiosité, de l’écoute et du partage !

Avec la participation d’Emmanuel MOUSSET, professeur de philosophie.

Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer 28 Rue Antoine Lécuyer, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France

Inspiré du concept du « café philo », le « musée philo », propose, une fois par semestre, un moment privilégié d’échange et de réflexion. Chaque rencontre s’articule autour d’un thème en lien avec le…

©Ville de Saint-Quentin