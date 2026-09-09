Musée Réattu, une collection photographique pionnière Espace Van Gogh Arles
vendredi 19 mars 2027 · Espace Van Gogh · Arles
Informations pratiques
Arles
Musée Réattu, une collection photographique pionnière
Vendredi 19 mars 2027 à partir de 18h. Espace Van Gogh Amphithéâtre Henri Cérésola-Pierre Fassin Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 18:00:00
fin : 2027-03-19
Date(s) :
2027-03-19
Premier musée de France à inscrire la photographie dans ses cahiers d’inventaire.
Dans le cadre de l’exposition Arles photographiée de 1845 à nos jours ,
le directeur du Musée Réattu, Daniel Rouvier, présente l’histoire et l’esprit de la collection du musée à Arles.
Dès 1965, le Musée Réattu se distingue en devenant le premier musée de France à inscrire la photographie dans ses cahiers d’inventaire.
Cette initiative pionnière a contribué à l’émergence de deux événements majeurs à Arles
> la création des Rencontres internationales de la photographie en 1970,
> puis l’ouverture de l’École nationale supérieure de la photographie en 1982.
Le Musée Réattu conserve aujourd’hui plus de quatre mille œuvres photographiques, constituant un ensemble important témoignant de l’histoire et de la vitalité de la création photographique. .
Espace Van Gogh Amphithéâtre Henri Cérésola-Pierre Fassin Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 35 97 bicentenaire.photographie@ville-arles.fr
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English :
The first museum in France to include photography in its inventory records.
L’événement Musée Réattu, une collection photographique pionnière Arles a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme d’Arles
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