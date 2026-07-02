Musée Réattu, une collection photographique pionnière, Grand amphithéâtre, Arles

Informations pratiques

Musée Réattu, une collection photographique pionnière Vendredi 19 mars 2027, 18h00 Grand amphithéâtre Bouches-du-Rhône

Limité à 130 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-19T18:00:00+01:00 – 2027-03-19T19:00:00+01:00

Fin : 2027-03-19T18:00:00+01:00 – 2027-03-19T19:00:00+01:00

Dans le cadre de l’exposition « Arles photographiée de 1946 à nos jours », le directeur du Musée Réattu, Daniel Rouvier, présente l’histoire et l’esprit de la collection du musée à Arles. Dès 1965, le Musée Réattu se distingue en devenant le premier musée de France à inscrire la photographie dans ses cahiers d’inventaire.

Cette initiative pionnière a contribué à l’émergence de deux événements majeurs à Arles : la création des Rencontres internationales de la photographie en 1970, puis l’ouverture de l’École nationale supérieure de la photographie en 1982.

Le Musée Réattu conserve aujourd’hui plus de quatre mille œuvres photographiques, constituant un ensemble important témoignant de l’histoire et de la vitalité de la création photographique.

Grand amphithéâtre Espace Van Gogh, place Félix Rey, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le directeur du Musée Réattu, Daniel Rouvier, présente l’histoire et l’esprit de la collection du musée à Arles. Dès 1965, le Musée Réattu se distingue en devenant le premier musée de France à la ses…

Portrait féminin,1954, tirage argentique,don

de l’auteur au musée Réattu en 1965 ©André

Vigneau (1892-1968)