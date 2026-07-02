Musée Réattu, une collection photographique pionnière, Grand amphithéâtre, Arles
vendredi 19 mars 2027 · Grand amphithéâtre · Arles
Informations pratiques
Musée Réattu, une collection photographique pionnière Vendredi 19 mars 2027, 18h00 Grand amphithéâtre Bouches-du-Rhône
Limité à 130 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-19T18:00:00+01:00 – 2027-03-19T19:00:00+01:00
Fin : 2027-03-19T18:00:00+01:00 – 2027-03-19T19:00:00+01:00
Dans le cadre de l’exposition « Arles photographiée de 1946 à nos jours », le directeur du Musée Réattu, Daniel Rouvier, présente l’histoire et l’esprit de la collection du musée à Arles. Dès 1965, le Musée Réattu se distingue en devenant le premier musée de France à inscrire la photographie dans ses cahiers d’inventaire.
Cette initiative pionnière a contribué à l’émergence de deux événements majeurs à Arles : la création des Rencontres internationales de la photographie en 1970, puis l’ouverture de l’École nationale supérieure de la photographie en 1982.
Le Musée Réattu conserve aujourd’hui plus de quatre mille œuvres photographiques, constituant un ensemble important témoignant de l’histoire et de la vitalité de la création photographique.
Grand amphithéâtre Espace Van Gogh, place Félix Rey, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le directeur du Musée Réattu, Daniel Rouvier, présente l’histoire et l’esprit de la collection du musée à Arles. Dès 1965, le Musée Réattu se distingue en devenant le premier musée de France à la ses…
Portrait féminin,1954, tirage argentique,don
de l’auteur au musée Réattu en 1965 ©André
Vigneau (1892-1968)
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