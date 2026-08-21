Musée Renoir : Visite et atelier en famille : « Mon carnet créatif », Musée Renoir, Cagnes-sur-Mer

Informations pratiques

Musée Renoir : Visite et atelier en famille : « Mon carnet créatif » 19 et 20 septembre Musée Renoir Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite et atelier en famille : « Mon carnet créatif »

Au fil de la visite, réalisez un carnet créatif inspiré des paysages peints par Renoir aux Collettes et découvrez l’importance de la photographie dans la mémoire du domaine et de la famille Renoir.

Musée Renoir 19 Chemin des Collettes, 06800 Cagnes-sur-Mer, France Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33493206107 https://ville.cagnes.fr/musee-renoir Domaine acheté en 1907 par Pierre-Auguste Renoir qui y fait construire par l’architecte Febvre une demeure où il emménage avec sa famille en 1908 et où il restera jusqu’à sa mort en 1919. Installé dans cette ancienne demeure, le musée Renoir conserve l’atelier et les œuvres du peintre impressionniste. À travers ses toiles, il a su capter la lumière de la Méditerranée et la douceur de la Côte d’Azur, faisant de Cagnes-sur-Mer une source d’inspiration majeure pour ses œuvres. Autoroute A8 – Sorties 47/48 Cagnes-sur-Mer, Direction Centre-Ville. Stationnement gratuit limité sur place. Navette gratuite depuis la gare routière « Square Bourdet » de Cagnes située au centre ville.

Visite et atelier en famille : « Mon carnet créatif »

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