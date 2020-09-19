Informations pratiques

Châteauneuf-du-Faou

Musée Sérusier: journée du patrimoine et du matrimoine

Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

[JOURNÉE DU PATRIMOINE ET DU MATRIMOINE]

> Les 19 et 20 septembre prochains, le Musée Sérusier vous ouvre ses portes gratuitement !

> De 10h à 18h, venez participer aux journées organisées sur le thème Patrimoine en péril . Entre visites inédites du circuit Sérusier et des collections, animations et transmission des traditions locales, explorez le musée et ses environs autrement !

La programmation détaillée sera bientôt dévoilée. À bientôt !

> 19 et 20 septembre.

> Gratuit

> Réservation en ligne sur notre site internet ! .

Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 03 27 35

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English :

L’événement Musée Sérusier: journée du patrimoine et du matrimoine Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-08-22 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou