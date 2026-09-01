Musée Yves Machelon Atelier Mémoires en images Musée municipal Yves Machelon Gannat
samedi 19 septembre 2026 · Musée municipal Yves Machelon · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Musée Yves Machelon Atelier Mémoires en images
Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Vous possédez des photos, documents ou témoignages liés à la Seconde Guerre mondiale dans l’Allier ? Apportez-les ! Un atelier participatif pour partager vos archives et contribuer à la mémoire collective.
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Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78
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English :
Do you have any photos, documents, or personal accounts related to World War II in the Allier department? Bring them along! A participatory workshop where you can share your archives and contribute to our collective memory.
L’événement Musée Yves Machelon Atelier Mémoires en images Gannat a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule
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