Musée Yves Machelon Atelier Mémoires en images Musée municipal Yves Machelon Gannat

Informations pratiques

Gannat

Musée Yves Machelon Atelier Mémoires en images

Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Vous possédez des photos, documents ou témoignages liés à la Seconde Guerre mondiale dans l’Allier ? Apportez-les ! Un atelier participatif pour partager vos archives et contribuer à la mémoire collective.

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Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78

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English :

Do you have any photos, documents, or personal accounts related to World War II in the Allier department? Bring them along! A participatory workshop where you can share your archives and contribute to our collective memory.

L’événement Musée Yves Machelon Atelier Mémoires en images Gannat a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule