Musée Yves Machelon Stand Association Rempart Musée municipal Yves Machelon Gannat

Informations pratiques

Gannat

Musée Yves Machelon Stand Association Rempart

Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez à la rencontre de l’association qui œuvre chaque jour pour sauvegarder le patrimoine en péril. Missions, chantiers, engagements une sensibilisation accessible à tous sur l’esplanade ou au musée.

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Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78

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English :

Come meet the organization that works every day to preserve endangered cultural heritage. Missions, projects, and initiatives: an educational experience accessible to everyone on the esplanade or at the museum.

L’événement Musée Yves Machelon Stand Association Rempart Gannat a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule