Musée Yves Machelon Stand Association Rempart Musée municipal Yves Machelon Gannat
dimanche 20 septembre 2026 · Musée municipal Yves Machelon · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Musée Yves Machelon Stand Association Rempart
Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez à la rencontre de l’association qui œuvre chaque jour pour sauvegarder le patrimoine en péril. Missions, chantiers, engagements une sensibilisation accessible à tous sur l’esplanade ou au musée.
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Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78
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English :
Come meet the organization that works every day to preserve endangered cultural heritage. Missions, projects, and initiatives: an educational experience accessible to everyone on the esplanade or at the museum.
L’événement Musée Yves Machelon Stand Association Rempart Gannat a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule
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