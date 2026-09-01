Musée Yves Machelon Trois vies pour un monument Musée municipal Yves Machelon Gannat
dimanche 20 septembre 2026 · Musée municipal Yves Machelon · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Musée Yves Machelon Trois vies pour un monument
Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Du château médiéval à la prison royale, de la geôle au musée municipal l’histoire du bâtiment qui abrite le Musée Yves Machelon. Une visite qui traverse huit siècles d’histoire en un seul lieu.
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Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78
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English :
From the medieval castle to the royal prison, from the dungeon to the municipal museum: the history of the building that houses the Yves Machelon Museum. A tour that spans eight centuries of history in a single location.
L’événement Musée Yves Machelon Trois vies pour un monument Gannat a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule
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