Musée Yves Machelon Trois vies pour un monument Musée municipal Yves Machelon Gannat

Informations pratiques

Gannat

Musée Yves Machelon Trois vies pour un monument

Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Du château médiéval à la prison royale, de la geôle au musée municipal l’histoire du bâtiment qui abrite le Musée Yves Machelon. Une visite qui traverse huit siècles d’histoire en un seul lieu.

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Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78

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English :

From the medieval castle to the royal prison, from the dungeon to the municipal museum: the history of the building that houses the Yves Machelon Museum. A tour that spans eight centuries of history in a single location.

L’événement Musée Yves Machelon Trois vies pour un monument Gannat a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule