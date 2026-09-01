Musée Yves Machelon Visite guidée Séruzier Musée municipal Yves Machelon Gannat

Informations pratiques

Gannat

Musée Yves Machelon Visite guidée Séruzier

Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Plongez dans le quotidien d’un photographe-résistant de l’Allier. À travers ses clichés, revivez l’Occupation et la Libération vues de l’intérieur. Une figure méconnue du photojournalisme français.

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Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78

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English :

Immerse yourself in the daily life of a photographer and Resistance fighter from the Allier. Through his photographs, relive the Occupation and the Liberation as seen from the inside. A little-known figure in French photojournalism.

L’événement Musée Yves Machelon Visite guidée Séruzier Gannat a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule