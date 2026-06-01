Muséobulles, découvrez un itinéraire magique à la découverte de la Clairette de Die Jaillance !, Cave de Die Jaillance, Die
Muséobulles, découvrez un itinéraire magique à la découverte de la Clairette de Die Jaillance !, Cave de Die Jaillance, Die vendredi 5 juin 2026.
Muséobulles, découvrez un itinéraire magique à la découverte de la Clairette de Die Jaillance ! 5 – 7 juin Cave de Die Jaillance Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
La visite guidée dure environ 45 minutes et se termine au « Bar à Bulles ». Les novices et les amateurs de vins effervescents (à consommer avec modération) auront le plaisir de terminer la visite de notre entreprise coopérative par une dégustation commentée !
Cave de Die Jaillance 355 avenue de la Clairette Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Visite guidée
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