Sauzet

Music O Village Red Beans Pepper Rock 70′

Place de l’église Sauzet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Il existe des groupes qui naissent d’une stratégie, et d’autres d’une nécessité. Red Beans & Pepper Sauce appartient sans conteste à la seconde catégorie.

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Place de l’église Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 42 46 48 communication.ideehall@gmail.com

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English :

Some bands are born out of strategy, others out of necessity. Red Beans & Pepper Sauce definitely belongs to the latter category.

L’événement Music O Village Red Beans Pepper Rock 70′ Sauzet a été mis à jour le 2026-05-21 par Montélimar Tourisme Agglomération