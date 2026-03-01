Musicollages

12 Rue Saint-Martin Avallon Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Ce documentaire suit le processus de collaboration entre Jacques Siron, musicien et directeur artistique, les professeurs de musique et les élèves de la Cité de la Musique de Marseille pour élaborer et performer un programme d’interventions musicales dans l’espace privé et public au cœur de la ville. .

12 Rue Saint-Martin Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 65 48 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musicollages

L’événement Musicollages Avallon a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme du Grand Vézelay