MUSINA, Pre-release « Now, Not Yet » au 38Riv Jazz Club JSS26 38Riv Jazz Club Paris
vendredi 16 octobre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Musina Ebobissé s’impose depuis quelques années comme une voix singulière du jazz français et européen. Il développe une musique à la croisée du jazz moderne et des musiques actuelles, où mélodies persistantes, solos expressifs et rythmiques hypnotiques se répondent. Avec ses musiciens, il privilégie l’écoute et la construction collective, accordant une attention particulière à la forme et au récit. Une musique tendue et expressive, sans effets superflus. Il présentera son nouvel album, « Now, Not Yet », entouré d’un quartet inédit.
Line-up : Musina Ebobissé : saxophone, effets ; Rob Clearfield : fender Rhodes ; Juan Villaroel : basse électrique ; Gautier Garrigue : batterie
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz moderne — Musina Ebobissé, voix singulière du jazz européen, présente son nouvel album « Now, Not Yet » avec un quartet inédit, mêlant mélodies persistantes et rythmiques hypnotiques.
Le jeudi 15 octobre 2026
de 21h30 à 22h30
Le jeudi 15 octobre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 24€ à 27€
Tarif sur place : 27€ à 30€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-16T00:30:00+02:00
fin : 2026-10-16T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-15T19:30:00+02:00_2026-10-15T20:30:00+02:00;2026-10-15T21:30:00+02:00_2026-10-15T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/musina contact@38riv.com
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