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MUSINA Quartet JASS CLUB PARIS Paris

jeudi 10 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris

MUSINA Quartet JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
JASS CLUB PARIS
Adresse
141 Rue de Tolbiac
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif standard : 19 EUR Prévente : 10 EUR Tarif réduit : 15 EUR

Musina Ebobissé présente sur scène son nouveau quartet composé de Rob Clearfield au Fender Rhodes, de Juan Villaroel à la basse et de Gautier Garrigue à la batterie. Ensemble ils nous transportent dans un univers aux rythmes hypnotiques et aux mélodies expressives.

Musina Ebobissé / saxophone ténor, effets

Rob Clearfield / Fender Rhodes

Juan Villaroel / basse

Gautier Garrigue / batterie

Musina Ebobissé s’impose depuis quelques années comme une voix singulière du jazz français et européen. Il défend un jazz contemporain, parfois méditatif, parfois orageux
Le jeudi 10 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif standard : 19 EUR
Prévente : 10 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-10T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T19:30:00+02:00_2026-09-10T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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