MUSINA Quartet JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Musina Ebobissé présente sur scène son nouveau quartet composé de Rob Clearfield au Fender Rhodes, de Juan Villaroel à la basse et de Gautier Garrigue à la batterie. Ensemble ils nous transportent dans un univers aux rythmes hypnotiques et aux mélodies expressives.

Musina Ebobissé / saxophone ténor, effets

Rob Clearfield / Fender Rhodes

Juan Villaroel / basse

Gautier Garrigue / batterie

Musina Ebobissé s’impose depuis quelques années comme une voix singulière du jazz français et européen. Il défend un jazz contemporain, parfois méditatif, parfois orageux

Le jeudi 10 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

payant Prévente : 10 EUR

Tarif réduit : 15 EUR

Tarif standard : 19 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T00:30:00+02:00

fin : 2026-09-11T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T21:30:00+02:00_2026-09-10T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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