MUSINA Quartet JASS CLUB PARIS Paris
vendredi 11 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris
Informations pratiques
Musina Ebobissé présente sur scène son nouveau quartet composé de Rob Clearfield au Fender Rhodes, de Juan Villaroel à la basse et de Gautier Garrigue à la batterie. Ensemble ils nous transportent dans un univers aux rythmes hypnotiques et aux mélodies expressives.
Musina Ebobissé / saxophone ténor, effets
Rob Clearfield / Fender Rhodes
Juan Villaroel / basse
Gautier Garrigue / batterie
Musina Ebobissé s’impose depuis quelques années comme une voix singulière du jazz français et européen. Il défend un jazz contemporain, parfois méditatif, parfois orageux
Le jeudi 10 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
payant Prévente : 10 EUR
Tarif réduit : 15 EUR
Tarif standard : 19 EUR Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-11T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T21:30:00+02:00_2026-09-10T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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