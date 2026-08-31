Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Musique afro-américaine

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 18:30:00

fin : 2026-12-04 19:30:00

Date(s) :

2026-12-04

Pour faire écho au spectacle de Gospel Church au Centre culturel, la Micro-Folie propose un quiz musical vivant et participatif pour explorer la musique afro-américaine à travers ses grandes figures, ses styles et ses héritages. .

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 24 microfolie@saint-yrieix.fr

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English : Musique afro-américaine

L’événement Musique afro-américaine Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin