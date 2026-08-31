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Musique afro-américaine Saint-Yrieix-la-Perche

vendredi 4 décembre 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche

Musique afro-américaine Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi
Ville
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Département
Haute-Vienne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Yrieix-la-Perche

Musique afro-américaine

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 18:30:00
fin : 2026-12-04 19:30:00

Date(s) :
2026-12-04

Pour faire écho au spectacle de Gospel Church au Centre culturel, la Micro-Folie propose un quiz musical vivant et participatif pour explorer la musique afro-américaine à travers ses grandes figures, ses styles et ses héritages.   .

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 24  microfolie@saint-yrieix.fr

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English : Musique afro-américaine

L’événement Musique afro-américaine Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin

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