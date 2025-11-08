Musique Anglaise élisabethaine pour clavier Temple, Pau

Musique Anglaise élisabethaine pour clavier

Temple, 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La musique des virginalistes anglais des XVIIème et XVIIIème siècles développe de façon singulière les possibilités et les effets particuliers de l’écriture pour clavier.

C. Gonzalez-Martinez (Saragosse) saura, par son jeu au clavecin et à l’orgue, “attirer l’oreille de l’auditeur par des chaînes en or” comme le suggérait Thomas Morley à la fin de la Renaissance.

Œuvres de Tallis, Byrd, Morley, Gibbon, Farnaby, Purcell, Haendel .

Temple, 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine musiqueautmeple@psalterion.fr

English : Musique Anglaise élisabethaine pour clavier

German : Musique Anglaise élisabethaine pour clavier

Italiano :

Espanol : Musique Anglaise élisabethaine pour clavier

L’événement Musique Anglaise élisabethaine pour clavier Pau a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Pau