Musique Anglaise élisabethaine pour clavier Temple, Pau samedi 12 septembre 2026.

Temple, 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

2026-09-12

La musique des virginalistes anglais des XVIIème et XVIIIème siècles développe de façon singulière les possibilités et les effets particuliers de l’écriture pour clavier.
C. Gonzalez-Martinez (Saragosse) saura, par son jeu au clavecin et à l’orgue, “attirer l’oreille de l’auditeur par des chaînes en or” comme le suggérait Thomas Morley à la fin de la Renaissance.

Œuvres de Tallis, Byrd, Morley, Gibbon, Farnaby, Purcell, Haendel   .

Temple, 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   musiqueautmeple@psalterion.fr

