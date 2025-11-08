Musique Anglaise élisabethaine pour clavier Temple, Pau
Musique Anglaise élisabethaine pour clavier Temple, Pau samedi 12 septembre 2026.
Temple, 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
2026-09-12
fin : 2026-09-12
2026-09-12
La musique des virginalistes anglais des XVIIème et XVIIIème siècles développe de façon singulière les possibilités et les effets particuliers de l’écriture pour clavier.
C. Gonzalez-Martinez (Saragosse) saura, par son jeu au clavecin et à l’orgue, “attirer l’oreille de l’auditeur par des chaînes en or” comme le suggérait Thomas Morley à la fin de la Renaissance.
Œuvres de Tallis, Byrd, Morley, Gibbon, Farnaby, Purcell, Haendel .
Temple, 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine musiqueautmeple@psalterion.fr
