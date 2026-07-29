Musique Autour de France Hommage à France Gall Théâtre Le Normandy Le Havre
samedi 10 octobre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Musique Autour de France Hommage à France Gall
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Nous avons tous en tête, une mélodie, une phrase, un refrain du répertoire de France Gall.
Le spectacle Autour de France parvient à insuffler une nouvelle vie à ses grands classiques. Un hommage vibrant à sa musique, témoignant de ses influences durables sur la scène française et internationale.
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Musique Autour de France Hommage à France Gall
L’événement Musique Autour de France Hommage à France Gall Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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