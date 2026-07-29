Musique Chostakovitch, Borodine Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique Chostakovitch, Borodine

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-04-16 15:00:00

fin : 2027-04-18

Date(s) :

2027-04-16

Sous la direction de Pierre Dumoussaud, l’Orchestre de l’Opéra Normandie Rouen et la violoncelliste Anne Gastinel proposent un concert autour de la musique russe. Les danses polovtsiennes est un ensemble de choeur issu de l’opéra Le Prince Igor d’Alexandre Borodine. Borodine se considérait comme un compositeur du dimanche, menant une carrière de chimiste, et composant quand il avait le temps. Pour autant Le Prince Igor, ses deux amis Nikolaï Rimski-Korsakov et Alexandre Glazounov l’ont achevé.

Plus contemporain, le Concerto pour violoncelle et la Symphonie n°10 en mi mineur Op. 93 de Dimitri Chostakovitch, contiennent à la fois son romantisme et sa modernité. Ces deux partitions, écrites pendant la Guerre Froide, témoignent du rapport critique que Chostakovitch entretenait avec le pouvoir, bien que révolutionnaire dans l’âme. Il avouera avoir composé l’allegro, particulièrement oppressant, en pensant à Staline.

Durée 2h20

A partir de 8 ans

Réservation obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Musique Chostakovitch, Borodine

L’événement Musique Chostakovitch, Borodine Le Havre a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie