Musique classique Road trip le concert Idéal de Marianne Piketty Châtenois

Informations pratiques

Châtenois

Musique classique Road trip le concert Idéal de Marianne Piketty

Place du Champ de Foire Châtenois Vosges

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07 21:45:00

Date(s) :

2026-11-07

L’autre part révèle de nouvelles perceptions, de nouvelles sensations, de nouveaux rêves. Tant au travers du lieu d’arrivée, et de ses particularités, que par l’éloignement du lieu d’origine. L’étonnement, la fascination, la nostalgie, la curiosité, l’incompréhension des étrangers détectent les cultures locales, et contribuent donc à les identifier et à les stimuler. Les frontières ont au moins cette qualité, celle d’exciter l’imaginaire.

Dès sa découverte occidentale, l’Amérique a longtemps symbolisé pour l’Europe une terre d’inconnus, de fantasmes et de possibles. Aussi, ce programme musical migrant tourne autour du quatuor américain d’Antonin Dvorak, composé alors que le musicien tchèque est directeur du conservatoire de New-York (1892-1895). Thèmes folkloriques indiens, musiques de Harlem et traditions européo-bohémiennes se confrontent dans un formidable chaos formel.

Pour accompagner ces pages, uniques dans leur genre, quelques pièces de musicienne et musiciens afro-américains, Florence Price, Francis Johnson Victoria, Samuel Coleridge Taylor, mais aussi de Vivaldi qui, en Bohême, a découvert un nouvel aspect de son identité vénitienne, ou de Haydn, dont le lever de soleil illumine le far west.

Retrouvez Marianne Piketty que vous aviez pu voir sur scène avec un “Quatuor en fleurs” en 2022-2023 puis dans “Vivaldi Piazzola saisons, d’un rivage à l’autre” en 2024-2025.

Concert proposé en partenariat entre la commune de Châtenois, la délégation des JMF de Mirecourt / Rencontres Internationales de Musique de Mirecourt et la CCOV.Tout public

15 .

Place du Champ de Foire Châtenois 88170 Vosges Grand Est +33 3 29 94 55 61 contact@ccov.fr

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English :

On the other hand, it reveals new perceptions, new sensations, and new dreams—both through the destination and its unique characteristics, and through the distance from the place of origin. Awe, fascination, nostalgia, curiosity, and the strangers’ lack of understanding all help to uncover local cultures, thereby contributing to their identification and stimulation. Borders have at least this one quality: they spark the imagination.

Ever since its discovery by the West, America has long symbolized for Europe a land of the unknown, of fantasies, and of possibilities. Thus, this migratory musical program revolves around Antonín Dvořák’s American Quartet, composed while the Czech musician was director of the New York Conservatory (1892–1895). Native American folk themes, Harlem music, and European-Bohemian traditions collide in a remarkable formal chaos.

To accompany these pieces, which are unique in their genre, the program features works by African American composers and musicians such as Florence Price, Francis Johnson Victoria, and Samuel Coleridge Taylor—as well as works by Vivaldi, who discovered a new facet of his Venetian identity while in Bohemia, and Haydn, whose “Sunrise” illuminates the Wild West.

Join Marianne Piketty, whom you may have seen on stage in “Quatuor en fleurs” in 2022–2023 and then in “Vivaldi Piazzola—Seasons, From One Shore to Another” in 2024–2025.

This concert is presented in partnership with the town of Chêtenois, the Mirecourt JMF delegation / Mirecourt International Music Festival, and the CCOV.

L’événement Musique classique Road trip le concert Idéal de Marianne Piketty Châtenois a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES