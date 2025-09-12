Musique Coeur des femmes avenue Fayolle Guéret

Musique Coeur des femmes avenue Fayolle Guéret samedi 14 mars 2026.

Musique Coeur des femmes

avenue Fayolle Espace Fayolle Guéret Creuse

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Les quarante choristes de cœur de femmes sont heureuses de vous retrouver pour leur concert annuel durant lequel elles vous proposeront leurs titres phares et leurs toutes nouvelles chansons !

Elles ont choisi de vous présenter un répertoire ambitieux, exigeant et militant, rendant hommage à de grandes interprètes, autrices, compositrices et ambassadrices de la chanson française telles Joséphine Baker, Juliette Gréco, Véronique Sanson, France Gall, Clarika, Juliette, Zazie…

Chaque chanson est revisitée avec subtilité et sensibilité, en swing, en bossa nova ou en boléro… dans des arrangements originaux réalisés par le Rive Gauche trio, qui les accompagnera exceptionnellement sur scène lors de cette soirée. .

avenue Fayolle Espace Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

