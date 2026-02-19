Musique Concert de la Saint-Patrick Marignane

Musique Concert de la Saint-Patrick

Vendredi 20 mars 2026.

A 20h. 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de la fête de la Saint Patrick, François Gérold (cofondateur et ex musicien du Condor), accompagné de son orchestre symphonique, vous invite à passer une belle soirée festive ! Un concert à ne pas manquer !

Vous êtes attendus nombreux !

La Saint-Patrick commémore la christianisation de l’Irlande au Vème siècle par Maewyn Succat, plus connu sous le nom de Saint-Patrick.

La petite histoire raconte qu’enlevé à l’âge de 16 ans par des pirates, Maewyn est alors vendu comme esclave en Irlande. Durant ces dures années, il va sentir monter en lui l’appel de la foi. C’est à ce moment que Dieu lui apparaît. Une voix lui ordonne de s’enfuir et d’embarquer pour la Bretagne insulaire. Il finit donc par rentrer chez lui miraculeusement.

Pour poursuivre sa formation religieuse, il se rend en Gaule. Un séjour glorifiant puisqu’il devient diacre, puis évêque. Il aura alors pour mission d’évangéliser les païens d’Irlande.

À en croire la tradition, l’Irlande doit son symbole du trèfle à Saint-Patrick. Afin de mener à bien la conversion des Irlandais, il décide d’utiliser le trèfle à trois feuilles. Avec sa forme, celui-ci lui permet de leur expliquer le mystère de la Sainte Trinité le Père, le Fils et le Saint-Esprit. .

53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 50

English :

As part of the St. Patrick’s Day celebrations, François Gérold (co-founder and former musician of Le Condor), accompanied by his symphony orchestra, invites you to enjoy a festive evening! A concert not to be missed!

We look forward to seeing you there!

