Musique CORE Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique CORE

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-21 19:00:00

fin : 2027-05-21

Date(s) :

2027-05-21

Pour la première fois au Volcan, TOVEL, l’alias du renommé compositeur Matteo Franceschini Lion d’Argent à la Biennale de Venise 2019 présente sa nouvelle création hybride CORE.

Sur scène, une structure montée comme un amphithéâtre, superpose une assemblée de musiciens. À cet orchestre classique s’ajoute une composition électronique, plus proche de l’idée de DJ. Nimbés dans une lumière spectaculaire, les musiciens jouent, déjouent, répètent, modulent, accentuent, tronquent la musique de Beethoven. Ou, pour être plus précis la cellule thématique à partir de laquelle Beethoven construit sa musique. Ce que propose TOVEL n’est pas un hommage, c’est plus que ça.

C’est un spectacle qui révèle la contemporanéité des lignes musicales de Beethoven. En alliant l’électronique à l’instrument classique, en direct et devant le public, TOVEL ouvre de larges portes de réflexion sur l’histoire de la musique, son évolution, et ses capacités à créer de l’unité dans l’hétérogénéité.

Durée 1h10

A partir de 8 ans

Réservation obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Musique CORE

L’événement Musique CORE Le Havre a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie