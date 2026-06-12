Musique de Centre France D’Arian Festival de Bouche à Oreille Amphithéâtre Parthenay samedi 25 juillet 2026.

Parthenay

Musique de Centre France D’Arian Festival de Bouche à Oreille

Amphithéâtre 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25 22:15:00

Date(s) :

2026-07-25

D’Arian trace un sillon unique, modulant entre timbres atmosphériques et séquences tapageuses, claviers mâtinés de simplicité pop et attachement profond aux musiques de tradition orale du Centre France.

Dans une langue mystérieuse, presque étrangère, ces chansons racontent les petites gens, leurs peines et leurs joies, ceux qui doivent partir, avec le cœur lourd ou bien l’intention d’être un salaud.

Alors D’Arian chante le sort abject de celles qui restent, de celles qui vivent avec le poids du patriarcat, et de celles qui résistent.

Pierre-Yves Clémot chant, claviers, guitares, machines

Vincent Dupré synthés modulaires, machines .

Amphithéâtre 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Musique de Centre France D’Arian Festival de Bouche à Oreille

L’événement Musique de Centre France D’Arian Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Parthenay Gâtine