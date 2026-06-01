Musique des gardiens de la paix – Orchestre d’harmonie, Préfecture de Police, Paris

Musique des gardiens de la paix – Orchestre d’harmonie Dimanche 21 juin, 17h00 Préfecture de Police Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Venez écouter l’orchestre d’harmonie de la Musique des gardiens de la paix, dans un programme festif et varié !

Préfecture de Police Place Louis Lépine 75004 Paris Paris 75004 Paris Île-de-France

Venez écouter l’orchestre d’harmonie de la Musique des gardiens de la paix, dans un programme festif et varié !

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