Musique Douce France Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique Douce France

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-27 20:30:00

fin : 2027-05-27

Date(s) :

2027-05-27

L’HISTOIRE

Dans les rues de Ménilmontant à Paris en 1950, Douce France nous raconte l’histoire de François, un serveur d’un café parisien et de Jef, son ami d’enfance qui revient de voyage après une longue absence. Ils se retrouvent autour d’une même passion, l’amour de la chanson française.

À PROPOS DU SPECTACLE

Dans ce nouveau spectacle, Gil Marsalla a souhaité mettre en avant toute la richesse de l’époque des grands chansonniers de comme Maurice Chevalier, Charles Trenet, Jacques Brel, Charles Aznavour Serge Gainsbourg, Gilbert Bécaud. Des poètes de la chanson française qui ont marqué de leurs empreintes musicales le monde entier

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Musique Douce France

L’événement Musique Douce France Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie