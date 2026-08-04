Musique Eltonology, Tribute Elton John Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique Eltonology, Tribute Elton John

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 20:30:00

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-13

Une voix incroyable, des musiciens hors pair pour un hommage à la hauteur d’un artiste inoubliable. À l’heure de la tournée d’adieu d’Elton John ‘Farewell Yellow Brick Road’ et fort du succès du film ‘Rocketman’, Eltonology présente son nouveau spectacle.

Un spectacle de deux heures qui fera voyager le public dans l’univers de la star, jalonné de tubes tels que Your Song, Bennie & the Jets, Rocket man et bien d’autres, le tout entrecoupé de quelques perles issues de l’album Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy pour le plus grand bonheur des connaisseurs, mais pas seulement.

Un show bluffant, des arrangements fidèles à ceux des différentes tournées de l’artiste, des costumes identiques à ceux de la star, sans oublier le piano à queue indissociable du monstre sacré, afin d’amener le public au plus proche d’Elton.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Musique Eltonology, Tribute Elton John

L’événement Musique Eltonology, Tribute Elton John Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie