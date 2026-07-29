Musique Elvis La Légende Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique Elvis La Légende

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Le Tribute ELVIS LA LÉGENDE reprendra pour vous tous les grands standards de ce monstre sacré du Rock’n’Roll, Elvis PRESLEY.

Un show de deux heures 100% live, de l’émotion, beaucoup d’énergie, six musiciens internationaux de grand talent et 10 choristes pour un voyage sur les traces du KING. Deux heures pour redécouvrir les plus grands succès qui ont façonné sa légende. Le groupe saura vous surprendre par sa capacité à recréer l’atmosphère et la chaleur d’un spectacle d’Elvis. Vous retrouverez les sons d’époque, le style fidèle, l’incroyable énergie déployée par les musiciens, le soutien vocal des choristes et bien sûr, la voix du lead, chanteur-guitariste passionné et

influencé par Elvis jusqu’au moindre détail vestimentaire et gestuel.

Le Tribute ELVIS LA LÉGENDE restitue sur scène les arrangements qui ont fait la légende du KING, il s’impose du fait de la richesse instrumentale et musicale qui se dégage de l’ensemble. Le son et le style du groupe invitent le spectateur à se plonger avec ferveur dans une ambiance rock, ponctuée d’incursions dans le blues et la country. Chaque titre est interprété avec la volonté de recréer parfaitement l’univers du KING.

Un moment musical qui réunit toutes les générations… A partager sans modération.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Musique Elvis La Légende

L’événement Musique Elvis La Légende Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie