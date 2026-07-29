Musique Elvis La Légende Théâtre Le Normandy Le Havre
samedi 21 novembre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Musique Elvis La Légende
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Le Tribute ELVIS LA LÉGENDE reprendra pour vous tous les grands standards de ce monstre sacré du Rock’n’Roll, Elvis PRESLEY.
Un show de deux heures 100% live, de l’émotion, beaucoup d’énergie, six musiciens internationaux de grand talent et 10 choristes pour un voyage sur les traces du KING. Deux heures pour redécouvrir les plus grands succès qui ont façonné sa légende. Le groupe saura vous surprendre par sa capacité à recréer l’atmosphère et la chaleur d’un spectacle d’Elvis. Vous retrouverez les sons d’époque, le style fidèle, l’incroyable énergie déployée par les musiciens, le soutien vocal des choristes et bien sûr, la voix du lead, chanteur-guitariste passionné et
influencé par Elvis jusqu’au moindre détail vestimentaire et gestuel.
Le Tribute ELVIS LA LÉGENDE restitue sur scène les arrangements qui ont fait la légende du KING, il s’impose du fait de la richesse instrumentale et musicale qui se dégage de l’ensemble. Le son et le style du groupe invitent le spectateur à se plonger avec ferveur dans une ambiance rock, ponctuée d’incursions dans le blues et la country. Chaque titre est interprété avec la volonté de recréer parfaitement l’univers du KING.
Un moment musical qui réunit toutes les générations… A partager sans modération.
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Musique Elvis La Légende
L’événement Musique Elvis La Légende Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Atelier enfant avec Delphine Boeschlin MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre 29 juillet 2026
- Atelier enfant avec Alexandra Laffitte MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre 29 juillet 2026
- Vacances d’été créatives avec Manufactory Manufactory Le Havre 29 juillet 2026
- Atelier Tapas & apéritifs d’été La Grande École Le Havre 29 juillet 2026
- Vacances d’été créatives avec Manufactory Manufactory Le Havre 30 juillet 2026