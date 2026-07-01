Musique en la Vallée /Concert avec la Petite Harmonie de Poche Le Bourg Chilhac

Informations pratiques

Chilhac

Musique en la Vallée /Concert avec la Petite Harmonie de Poche

Le Bourg Eglise Saint-Honorat Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Marche Hongroise ( extrait de la damnation de Faust), Hector Berlioz, l’apprenti sorcier, Paul Dukas, la danse macabre, Camille Saint Saëns, Carmen ( suite) , Gorges Bizet.

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Le Bourg Eglise Saint-Honorat Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@music-valley.org

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English :

Hungarian March (excerpt from *The Damnation of Faust*), Hector Berlioz, *The Sorcerer’s Apprentice*, Paul Dukas, *The Dance of Death*, Camille Saint-Saëns, *Carmen* (suite), Georges Bizet.

L’événement Musique en la Vallée /Concert avec la Petite Harmonie de Poche Chilhac a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier