Musique en Monuments : Balade chorégraphique et musicale, Palais-musée des Archevêques de Narbonne, Narbonne

Musique en Monuments : Balade chorégraphique et musicale Samedi 23 mai, 20h00 Palais-musée des Archevêques de Narbonne Aude

Limité à 70 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

MUSIQUE EN MONUMENTS

20h Balade chorégraphique et musicale

Grégory Daltin (accordéon et composition), François Pascal (clarinettes) et Virginie Baïet-Dartigalongue (danse et chorégraphie)

Ce projet déambulatoire de forme légère a pour but de porter un éclairage personnel au patrimoine régional, qu’il soit urbain ou rural dans des esthétiques modernes ou antérieures.

️ Réservation obligatoire à compter du jeudi 12 mai sur https://my.weezevent.com/memndm2026

Rendez-vous dès 19h45 et départ à 20h dans la salle des Synodes

Palais-musée des Archevêques de Narbonne Place de l’Hotel de Ville, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468903055 https://webmuseo.com/ws/musees-narbonne/app/collection/expo/1 https://www.facebook.com/palaisnarbonne/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/memndm2026 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 3507, « description »: « u00c0 lu2019occasion de La Nuit des Musu00e9es 2026, les services culture et patrimoine de la ville, ont le plaisir de vous proposer un programme riche et original. Pensu00e9e pour su2019inscrire pleinement dans la dynamique de cet u00e9vu00e9nement national, cette proposition met en valeur la diversitu00e9 des approches portu00e9es sur le patrimoine, tout en invitant le public u00e0 vivre une expu00e9rience de du00e9couverte unique. Portu00e9 par la danseuse Virginie Bau00efet-Dartigalongue, lu2019accordu00e9oniste Gru00e9gory Daltin et le clarinettiste Franu00e7ois Pascal, ce projet itinu00e9rant se caractu00e9rise par sa lu00e9gu00e8retu00e9 et sa mobilitu00e9. tttIl propose une approche sensible et singuliu00e8re du patrimoine ru00e9gional. La pluralitu00e9 des esthu00e9tiques abordu00e9es en renouvelle la perception. Gru00e2ce u00e0 sa souplesse technique, la formation su2019adapte u00e0 de nombreux espaces. Le projet ambitionne de placer lu2019art au coeur du patrimoine et encourage u00e9galement les liens avec les dynamiques culturelles locales. Lu2019enjeu est de rendre ces propositions accessibles au plus grand nombre. Le ru00e9pertoire, conu00e7u pour accordu00e9on et clarinette ou clarinette basse, est soigneusement u00e9laboru00e9 par les artistes et se situe u00e0 la croisu00e9e des univers artistiques des interpru00e8tes. La musique traditionnelle turque dialogue avec celle occitane. Des sonoritu00e9s musette rencontrent des influences de jazz. Le forru00f2 bru00e9silien cu00f4toie le tango, les rythmes balkaniques et le ru00e9pertoire classique. Afin de su2019adapter aux contraintes de la du00e9ambulation, alternent tttdes passages u00e9crits et improvisu00e9s. La danse incarne le mouvement et le du00e9placement, tandis que la musique en rythme la progression. tttIntu00e9gru00e9 exceptionnellement au programme de la nuit des musu00e9es, ce projet du00e9ambulatoire se du00e9roulera en cinq su00e9quences, ponctuu00e9es de courtes interventions du2019un guide-confu00e9rencier. Duru00e9e : 19h45-21h50. », « html »: «

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