Musique Entre D’eux Tribute Céline Dion Théâtre Le Normandy Le Havre
vendredi 19 février 2027 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Musique Entre D’eux Tribute Céline Dion
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-19 20:30:00
fin : 2027-02-19
Date(s) :
2027-02-19
Ce sont 5 artistes passionnés, réunis pour un show de près de 2h, hommage à la plus grande chanteuse de sa génération, l’unique Céline Dion.
Laissez vous porter par sa voix envoûtante et retrouvez, le temps d’une soirée, l’intégral de l’album D’EUX et d’autres chansons incontournables qui ont marqué la carrière de la diva Québécoise.
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Musique Entre D’eux Tribute Céline Dion
L’événement Musique Entre D’eux Tribute Céline Dion Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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