Musique et Création visuelle Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris

La performance permet de valoriser une œuvre audiovisuelle originale créée à partir d’images en lien avec le polar et d’une lecture d’extraits de fictions.

Interprètes

Lectures : Elèves de la classe de Stéphanie Farison ( Conservatoire Gabriel Fauré )

Images, projection et musique : Elèves de l’Ecole Estienne ICAN ( Institut de Création et Animation Numérique )

Fonds de textes : Bibliothèque des Littératures Policières ( BiLiPo )

Performance avec projection d’images et lectures de textes en partenariat avec l’Ecole Estienne, la BiLiPo (Bibliothèque de Littérature Policière) et le Conservatoire Gabriel Fauré

Le vendredi 10 avril 2026

de 18h30 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T21:30:00+02:00

fin : 2026-04-10T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T18:30:00+02:00_2026-04-10T19:30:00+02:00

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



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