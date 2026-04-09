Musique et Création visuelle Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris
Musique et Création visuelle Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris vendredi 10 avril 2026.
La performance permet de valoriser une œuvre audiovisuelle originale créée à partir d’images en lien avec le polar et d’une lecture d’extraits de fictions.
Interprètes
Lectures : Elèves de la classe de Stéphanie Farison ( Conservatoire Gabriel Fauré )
Images, projection et musique : Elèves de l’Ecole Estienne ICAN ( Institut de Création et Animation Numérique )
Fonds de textes : Bibliothèque des Littératures Policières ( BiLiPo )
Performance avec projection d’images et lectures de textes en partenariat avec l’Ecole Estienne, la BiLiPo (Bibliothèque de Littérature Policière) et le Conservatoire Gabriel Fauré
Le vendredi 10 avril 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-10T21:30:00+02:00
fin : 2026-04-10T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-10T18:30:00+02:00_2026-04-10T19:30:00+02:00
Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris
+33146339798 conservatoire5@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris 9 avril 2026
- Garay, Salzard & Dorado Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS 9 avril 2026
- Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris 9 avril 2026