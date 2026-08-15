Informations pratiques

Pornic

Musique et danse du Pays de Retz

Cour du Château de Pornic Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées du patrimoine à Pornic la tradition bretonne en mouvement

Musique et danse du Pays de Retz le quadrille se produira en costume de Pornic, accompagné par le groupe Retz Majeur

Chants de marins l’écho de l’océan au pied du château avec le groupe Jad’hisse

Un événement organisé par le Cercle Celtique de Pornic

Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .

Cour du Château de Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 29 01 47 41 cercleceltiquepornic@kmel.bzh

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English :

Heritage Days in Pornic: Breton Tradition in Motion%A0%A0

L’événement Musique et danse du Pays de Retz Pornic a été mis à jour le 2026-08-13 par I_OT Pornic