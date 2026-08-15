Musique et danse du Pays de Retz Pornic
dimanche 20 septembre 2026 · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Musique et danse du Pays de Retz
Cour du Château de Pornic Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées du patrimoine à Pornic la tradition bretonne en mouvement
Musique et danse du Pays de Retz le quadrille se produira en costume de Pornic, accompagné par le groupe Retz Majeur
Chants de marins l’écho de l’océan au pied du château avec le groupe Jad’hisse
Un événement organisé par le Cercle Celtique de Pornic
Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI
Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .
Cour du Château de Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 29 01 47 41 cercleceltiquepornic@kmel.bzh
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English :
Heritage Days in Pornic: Breton Tradition in Motion%A0%A0
L’événement Musique et danse du Pays de Retz Pornic a été mis à jour le 2026-08-13 par I_OT Pornic
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