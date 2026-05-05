Musique et danse, Musée des beaux-arts, Bordeaux

Musique et danse Samedi 23 mai, 20h00 Musée des beaux-arts Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:40:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:40:00+02:00

Un dialogue sensible entre les arts, la musique et la danse proposé par les étudiants du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine.

Musée des beaux-arts 20 Cours d’Albret, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556102056 https://www.musba-bordeaux.fr A travers ses collections de peintures, sculptures et dessins, le musée des beaux-arts de Bordeaux propose un large panorama de l’art européen du XVIe au XXe siècle. Jalonnée par la présence d’artistes au nom évocateur, ou de fonds très complets (comme celui de la peinture néerlandaise du XVIIIe siècle, la collection offre aussi un regard sur la vie artistique régionale, avec de riches ensembles d’œuvres des XVIIIe et XIXe siècles.

Un dialogue sensible entre les arts, la musique et la danse proposé par les étudiants du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine.

Mairie de Bordeaux, photo Frédéric Deval