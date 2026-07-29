Musique Kashmir, Tribute to Led Zeppelin Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique Kashmir, Tribute to Led Zeppelin

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Dans les années 1970, Led Zeppelin imprime de manière indélébile sa marque sur l’histoire du rock. Leur empreinte, profonde et intemporelle,

résonne encore aujourd’hui, bien longtemps après la dissolution de ce groupe légendaire.

Un autre vaisseau fantastique s’élance dans les années 2000. Le chanteur Olivier Tronquet choisit alors de raviver l’esprit du monstre sacré, et c’est ainsi que KASHMIR voit le jour, un hommage passionné au mythique dirigeable. Le groupe parcourt alors les routes de France et d’Europe, portant haut et fort les mélodies emblématiques de titres inoubliables tels que Rock ’n Roll , Immigrant Song , Stairway to Heaven , et bien d’autres. Sourires béats sur tous les visages, moments magiques et inoubliables…

Dans les salles combles, on croise autant de jeunes admirateurs du Zeppelin, captivés par le spectacle éblouissant et la force des musiciens, que des fidèles de la première heure, ravis de se laisser à nouveau envoûter par les accords ensorcelants de Jimmy Page et Robert Plant.

KASHMIR, un tribute band incontournable à ne rater sous aucun prétexte.

Olivier Tronquet Lead Vocal

Bryan Tronquet Drums

Pierre Cordier Bass

Maxime Hugot Guitars

Olivier Blackstone Guitars

KASHMIR

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Musique Kashmir, Tribute to Led Zeppelin

L’événement Musique Kashmir, Tribute to Led Zeppelin Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie