Musique La Musique du Roi Lion Théâtre Le Normandy Le Havre
vendredi 22 janvier 2027 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Musique La Musique du Roi Lion
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 17:00:00
fin : 2027-01-22
Date(s) :
2027-01-22
L’expérience incontournable de l’année Le Roi Lion En concert
Plongez dans la musique inoubliable du Roi Lion lors d’un concert exceptionnel ! De l’émouvante Can You Feel the Love Tonight à la joyeuse Hakuna Matata , en passant par la puissante Circle of Life d’Elton John, célébrez l’un des contes les plus emblématiques de Disney.
Présenté par des solistes vedettes des productions originales de Broadway et interprété par le célèbre Orchestre et Chœur Symphoniques de Broadway, ce concert capture la magie, l’aventure et l’esprit de la Terre des Lions. Vivez la magie de l’Afrique et la musique intemporelle qui a inspiré des générations
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Musique La Musique du Roi Lion
L’événement Musique La Musique du Roi Lion Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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