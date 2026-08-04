Musique La Musique du Roi Lion Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique La Musique du Roi Lion

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 17:00:00

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2027-01-22

L’expérience incontournable de l’année Le Roi Lion En concert

Plongez dans la musique inoubliable du Roi Lion lors d’un concert exceptionnel ! De l’émouvante Can You Feel the Love Tonight à la joyeuse Hakuna Matata , en passant par la puissante Circle of Life d’Elton John, célébrez l’un des contes les plus emblématiques de Disney.

Présenté par des solistes vedettes des productions originales de Broadway et interprété par le célèbre Orchestre et Chœur Symphoniques de Broadway, ce concert capture la magie, l’aventure et l’esprit de la Terre des Lions. Vivez la magie de l’Afrique et la musique intemporelle qui a inspiré des générations

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Musique La Musique du Roi Lion

L’événement Musique La Musique du Roi Lion Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie