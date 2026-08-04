Musique Little Aretha Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique Little Aretha

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-08 20:30:00

fin : 2027-04-08

Date(s) :

2027-04-08

Little Aretha, c’est bien plus qu’un simple hommage à la Reine de la Soul c’est une expérience musicale et émotionnelle portée par 10 musiciens et choristes, une chanteuse à la personnalité rayonnante, une section de cuivres explosive, et un groove irrésistible qui fait vibrer le public dès les premières mesures.

Né d’une histoire de transmission familiale, Little Aretha rend hommage à l’œuvre immense d’Aretha Franklin tout en apportant une identité scénique moderne, personnelle et vibrante.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Musique Little Aretha

L’événement Musique Little Aretha Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie