Musique Little Aretha Théâtre Le Normandy Le Havre
jeudi 8 avril 2027 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Musique Little Aretha
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-08 20:30:00
fin : 2027-04-08
Date(s) :
2027-04-08
Little Aretha, c’est bien plus qu’un simple hommage à la Reine de la Soul c’est une expérience musicale et émotionnelle portée par 10 musiciens et choristes, une chanteuse à la personnalité rayonnante, une section de cuivres explosive, et un groove irrésistible qui fait vibrer le public dès les premières mesures.
Né d’une histoire de transmission familiale, Little Aretha rend hommage à l’œuvre immense d’Aretha Franklin tout en apportant une identité scénique moderne, personnelle et vibrante.
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Musique Little Aretha
L’événement Musique Little Aretha Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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