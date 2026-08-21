Musique médiévale à la salle Pétrarque, Hôtel de Varennes, Montpellier

Informations pratiques

Musique médiévale à la salle Pétrarque 19 et 20 septembre Hôtel de Varennes Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Partez pour un voyage musical autour de la figure d’Yseult, héroïne médiévale qui échappe aux modèles féminins de son époque. Ni vierge ni sorcière, elle incarne une mystérieuse enchanteresse, à la fois fascinante et inquiétante.

À travers ce concert, Nathanaëlle Blanc-Pélissier et Mona Hilaly vous entraînent dans les univers musicaux de l’Europe et de la Méditerranée médiévales, où se mêlent les sonorités d’ici et d’ailleurs, entre légendes, poésie et traditions.

Hôtel de Varennes 2 place Pétrarque, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie Deux maisons médiévales datant du XIIIe ou XIVe siècle sont remembrées au XVe siècle. L’hôtel particulier est à nouveau remanié au XVIIIe siècle par le négociant Fulcrand Roux. Cinq salles médiévales du rez-de-chaussée, voûtées d’arêtes et d’ogives, forment aujourd’hui un ensemble unifié, donnant sur le jardin de l’hôtel et décrivant un arc de cercle sensible à la vue. Cet espace, appelé salle Pétrarque, est mis à disposition par la Ville pour des conférences et des réunions.

L’hôtel de Varennes est propriété de la ville, inscrit au titre des Monuments historiques le 28 mai 2018.

Partez pour un voyage musical autour de la figure féminine d’Yseult dont la particularité est de ne pas incarner l’idéal chrétien de son temps. Ni vierge, ni sorcière, elle constitue un entre-deux, à…

© Centre international de musiques médiévales