Musique Michel Fugain, C’est l’histoire d’une belle histoire Théâtre Le Normandy Le Havre
samedi 7 novembre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Musique Michel Fugain, C’est l’histoire d’une belle histoire
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Depuis plus de 50 ans, Michel Fugain nous fait voyager dans le monde de demain en nous chantant La vie et l’amour.
Attention mesdames et messieurs, préparez-vous pour La fête et embarquez dans Une belle histoire autour de ses grands classiques d’hier et d’aujourd’hui.
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Musique Michel Fugain, C’est l’histoire d’une belle histoire
L’événement Musique Michel Fugain, C’est l’histoire d’une belle histoire Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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