Musique Michel Fugain, C’est l’histoire d’une belle histoire Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique Michel Fugain, C’est l’histoire d’une belle histoire

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Depuis plus de 50 ans, Michel Fugain nous fait voyager dans le monde de demain en nous chantant La vie et l’amour.

Attention mesdames et messieurs, préparez-vous pour La fête et embarquez dans Une belle histoire autour de ses grands classiques d’hier et d’aujourd’hui.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Musique Michel Fugain, C’est l’histoire d’une belle histoire

L’événement Musique Michel Fugain, C’est l’histoire d’une belle histoire Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie