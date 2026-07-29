Musique Purcell, Songs and dances Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique Purcell, Songs and dances

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-16 19:00:00

fin : 2026-11-16

Date(s) :

2026-11-16

Les Musiciens de Saint-Julien s’associent au contre-ténor Reginald Mobley et vous proposent un programme essentiellement profane, dédié à Henry Purcell. Cette revisite de l’immense œuvre du compositeur du XVIIe siècle met en lumière, avec tact, une vingtaine de pièces instrumentales (O Solitude, my sweetest choice, Stricke the Viol, Chaconne…). Après l’Irlande et l’Écosse, l’ensemble de musique ancienne explore ainsi une autre surface de la carte du Royaume-Uni l’Angleterre. Tandis que le virtuose François Lazarevitch jongle avec les flûtes et porte les musiciens par la précision de son jeu, ces derniers, fervents et méticuleux, interprètent les dances dans un parfait équilibre avec la voix de Reginald Mobley. Quant à lui, son vibrato et son élocution subliment les songs conçues pour la scène ou pour la chambre ses vocalises sont si souples qu’elles semblent innées, son chant est imperturbable…

Durée 1h05

Tout public

Réservation obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Musique Purcell, Songs and dances

L’événement Musique Purcell, Songs and dances Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie