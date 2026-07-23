Informations pratiques

Charleville-Mézières

Musique Quatuor Modigliani

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02

fin : 2027-04-02

Date(s) :

2027-04-02

Décrit comme “l’un des meilleurs quatuors du monde”, le Quatuor Modigliani s’empare de la scène du TCM. Primé dès ses débuts dans des prestigieux concours internationaux, il se produit aujourd’hui sur les plus grandes scènes, du Wigmore Hall au Théâtre des Champs-Elysées.Depuis 2024, les Modigliani se consacrent à un projet d’envergure sur Beethoven l’enregistrement de seize quatuors. Une confrontation au sommet, entre l’une des œuvres les plus exigeantes et l’un des ensembles les mieux armés pour la défendre.“Une énergie à toute épreuve, une sonorité d’ensemble hautement personnelle, un lyrisme souple et naturel et un sens des couleurs admirable.” Classica 1h30

.

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Described as “one of the world’s finest quartets,” the Modigliani Quartet takes the stage at the TCM. Having won awards since its debut in prestigious international competitions, the quartet now performs on the world’s greatest stages, from Wigmore Hall to the Théâtre des Champs-Élysées.Since 2024, the Modigliani Quartet has been dedicated to a major Beethoven project: the recording of sixteen string quartets. A clash of titans, pitting one of the most demanding works against one of the ensembles best equipped to tackle it.Unflagging energy, a highly personal ensemble sound, a supple and natural lyricism, and an admirable sense of color.” — Classica 1h30

L’événement Musique Quatuor Modigliani Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-23 par Ardennes Tourisme