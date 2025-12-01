Musique Rencontre de guitares Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel
Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Début : 2026-05-30 17:30:00
Concert des ensembles de guitares des Conservatoires de Vernon, Les Andelys, Saint-Marcel et Gaillon. .
Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 34 64
