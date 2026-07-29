Musique Roberto Fonseca & Vincent Ségal Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique Roberto Fonseca & Vincent Ségal

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-05 20:00:00

fin : 2027-06-05

Date(s) :

2027-06-05

Le pianiste cubain Roberto Fonseca et le violoncelliste français Vincent Ségal se rencontrent pour leur premier album en duo, où se croisent les cultures françaises et cubaines avec sensibilité et harmonie.

Les deux artistes sont connus pour leur plasticité musicale. Roberto Fonseca a sillonné le monde, débutant sa carrière jazz avec le Buena Vista Social Club, pour ensuite composer avec le trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf, la chanteuse malienne Fatoumata Diawara, entre autres nombreux artistes. Vincent Ségal, lui, commence sa carrière sur un terrain classique pour ensuite trouver plus d’éclectisme avec Mathieu Chédid, Georges Moustaki ou encore Cesária Évora.

Leur album en commun est un dialogue qui appelle à la méditation. Leurs morceaux, fluides et souples, ont la délicatesse de mêler des tonalités classiques et jazz, laissant parfois la voix de Fonseca se poser sur les notes avec une élégance certaine.

Durée

Tout public

Réservation obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Musique Roberto Fonseca & Vincent Ségal

L’événement Musique Roberto Fonseca & Vincent Ségal Le Havre a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie